10 مشاريع تطويرية تنقل مكة المكرمة إلى مصاف المدن العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنقل 10 مشاريع تطويرية عملاقة مكة المكرمة إلى مصاف المدن العالمية الحضارية والذكية، وستغير من ملامحها، وتجعلها في طليعة مدن العالم التي تستخدم أحدث وأرقى التقنيات الحديثة. وتشمل المشاريع التطويرية قطاعات متعددة، من بينها قطاع الضيافة وتجارة التجزئة والنقل والمواصلات، والتي سوف تؤدي إلى توسعة قدرة مكة المكرمة على استيعاب أعداد أكبر من ضيوف الرحمن، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للحجاج، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، في إطار رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز المشاريع الكبرى التي ستشهدها العاصمة المقدسة، المدينة الذكية للأغذية، مترو مكة، المشاعر، وجهة مسار، بوابة مكة.

إلى ذلك شارف بعض هذه المشاريع على الانتهاء ودخولها حيز الخدمة، فيما تعكف الشركات المنفذة للمشاريع الأخرى على تنفيذها، والتي ستبصر النور قريبا وفق الخطط المرسومة، وذلك من أجل تقديم أرقى الخدمات لزوار العاصمة المقدسة، بما يليق باسمها ومكانتها العالمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمنح جل العناية لأطهر البقاع، والاهتمام والرعاية لضيوف الرحمن، وزوار بيت الله الحرام.

درب المشاعر

يعد المشروع همزة وصل بين منطقة المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، وهو عبارة عن مجمع متعدد الاستخدام يسهم في إدارة الحشود يوم النفرة، وهو بوابة مؤدية للمسجد الحرام من الجهة الشرقية امتدادا لمنطقة جسر الجمرات.

يتكون المشروع من

الإسكان الموسمي







إسكان دائم



فنادق





مراكز تجارية، وتقدر مساحة موقع المشروع بنحو



100 ألف م2 مساحته



800 ألف م2 م مساحة مسطحات البناء فيه



النقل العام «حافلات مكة»

يهدف مشـروع النقل العام بالحافلات إلى استيعاب احتياجات النقـل الناجمـة عـن النمـو المتوقـع فـي عـدد السـكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة،

ودعـم التنميـة الاقتصاديـة في مكـة المكرمة، وتوفير سـهولة الوصـول إلـى الحـرم الشـريف، والجوامـع والمرافـق التعليميـة والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد مـن التلـوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وأرجاء المنطقة كافة، بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداما، لا سيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

يتكون المشروع من

12 مسارا منها

7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم و 347 محطة

5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم و 103 محطات

22 % نسبة إنجاز البنية التحتية

400 حافلة إجمالي عدد الحافلات منها

240 حافلة عادية

160 حافلة مفصلية

مرافق المشروع تشتمل على:

4 محطات مركزية

7 جسور

11 تقاطعا ذكيا

455 محطة توقف

320 ألـف م 2 المسـاحة الإجماليـة للمخطـط الشـامل لمبيـت الحافلات منهـا

116 ألف م2 مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات

وجهة مسار

يضم المشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة الذي يشكل النواة الرئيسـة للوجهـة التـي تتكـون من أنفـاق ومحطات قطـار مترو مكـة ومراكـز تجاريـة ومواقـف سـيارات، ومجموعة مـن المباني

المختلفة، تتمثل في فنادق عالمية، وقطاعات سـكنية وتجارية ومكتبية وخدمية، وتربط الطرق الدائرية ( الأول -الثاني- الثالث) بالشـوارع الرئيسة شـارع عبدالله عريف - شارع المنصور.

تطوير العشوائيات

يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية في المناطق العشوائية على أساس التكاملية والترابط على أسس وخطط شاملة ومتناسقة، تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل التشكيل العمراني والإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم الشروع في تطوير الأحياء العشوائية منذ قرابة 8 سنوات، ويستمر حتى تطوير جميع العشوائيات في مكة المكرمة.

استكمال الطرق الدائرية

تشمل أعمال المشروع:





الدائري الأول



الدائري الثاني



الدائري الثالث



الدائري الرابع



بوابة مكة

يعد مشروع بوابة مكة من أول مشاريع الضواحي التابعة لأمانة العاصمة المقدسـة التي تتولاها إحدى الشـركات، ويقدم رؤية طموحـة وعمليـة لتطويـر الضاحيـة الغربية لمكـة المكرمة التي

كلـم مـن جهـة الغـرب وتعـد البوابـة الرئيسـة 12تبعـد عنهـا للدخـول إلـى مكـة المكرمـة، وينفـذ المشـروع بموجب مخطط هيكلـي يحدد اسـتخدامات الأراضي وشـبكات الطرق ومناطق الخدمات.

المشروع يتكون من:

5 مناطق سكنية

جامعة

مدينة طبية

مجمع للدوائر الحكومية

مراكز أبحاث السرطان

متحف





حديقة برية مساحتها 25 كلم 2



25 2 83 كلم 2 المساحة الإجمالية



مدينة الأغذية

يضـم مشـروع إنشـاء مدينـة مكـة الذكيـة للأغذيـة بمنطقـة العكيشية على مساحة 3.5 ملايين م 2 ، منطقة عامة، ومنطقة صالات ومطاعم ومولات، ومنطقة برادات جملة، ومستودعات،

ومنطقـة فعاليـات، ومنطقـة ترفيـه، ومنطقـة المعـارض والمحطـات، ومنطقة سـكنية.

مترو مكة

ندرج مشروع المترو ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة.

يتكون المشروع من:

4 خطوط مترو

182 كلم 2 مجموع أطوالها بعد اكتمالها

8 محطة

إعمار مكة

ستهدف في مفهومه العام كل ما يتعلق ببناء الإنسان وتنمية المـكان فـي منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، ويشـمل إدارة الحشـود والتفويـج، ومخطـط إدارة التنميـة الحضريـة، وتطويـر

الأحيـاء العشـوائية. والهدف من هذا المشـروع معالجة ازدحام الحركـة المروريـة بمكـة المكرمة والمشـاعر المقدسـة.

ويتضمن المشـروع اسـتكمال الطـرق الدائريـة الأربعـة، وإيجـاد محـاور إشـعاعية جديدة لسـرعة تفريغ منطقة المسـجد الحرام، وإنشاء مواقف متعددة الوسائط عند تقاطع الطرق الدائرية مع الطرق

الإشعاعية، وتنفيذ مسارات للقطارات الحضرية الخفيفة وربطها بمسـار قطار المشاعر وبمسـار قطار الحرمين.

المتنزه الوطني

تقع أرض المتنزه ضمن حدود مشروع بوابة مكة وملاصقة لحد الحرم من الجهة الغربية، ويحده من الشمال طريق مكة جدة القديم، ومن الجنوب طريق مكة جدة السريع، ومن الشرق المحور الشرياني الذي يربط بين طريق مكة جدة القديم وطريق مكة جدة السريع ويحده من الغرب منطقة جبلية. ويوفر المتنزه الوطني أنشطة اختيرت بعناية، بحيث تكون متنوعة ومناسبة لمختلف الأعمار والفئات، وكذلك تحترم العادات والتقاليد المحلية المتبعة.

وبالرغم من أن أغلبها ترفيهي إلا أنه يوجد العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية. وجرى تقسيم المنطقة إلى 5 مناطق رئيسة بناء على هذه الأنشطة.

عن مشروع المتنزه الوطني:

15مليون م2 مساحته

يبعد 20 كلم عن الحرم المكي الشريف

يبعد 50 كلم عن وسط مدينة جدة

42 نشاطا يوفرها

5 مناطق رئيسة بالمتنزه:

التخييم

الواحات

الشاليهات

النشاطات الرياضية

الملاهي Theme Park