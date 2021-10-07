- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.
كما تم تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية) عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد من شركة "St. James Holdings Limited".
وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 09:19 PMتعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.
كما تم تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية) عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد من شركة "St. James Holdings Limited".
وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.
، تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.