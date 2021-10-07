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تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.

كما تم تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية) عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد من شركة "St. James Holdings Limited".

وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 09:19 PM

تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد بعد اكتمال عملية الاستحواذ بنسبة 100%.

كما تم تعيين أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن في وقت سابق، إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية) عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نيوكاسل يونايتد من شركة "St. James Holdings Limited".

وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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