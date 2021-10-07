شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع» : 45 يومًا مهلة للصحف الإلكترونية لتصحيح أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الإعلام ممثلة في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع منح الصحف الإلكترونية مهلة مدتها 45 يومًا تبدأ من تاريخ 10/ 10/ 2021م، لتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص اللازمة التي تخولها بمزاولة نشاطها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني حتى لا تكون عرضة للعقوبات، وفي حال عدم تصحيح أوضاعها خلال 45 يومًا سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية