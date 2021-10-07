متطوعون يزرعون 1900 شتلة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتشجير بالشراكة مع الفرق التطوعية 13 مبادرة ضمن مبادرة جدة الخضراء تستهدف زراعة أكثر من 1900 شتلة في الحدائق ومضامير المشي. وأوضح مدير عام الحدائق والتشجير المهندس عمرو الغامدي أن المبادرات يجري تنفيذها بمشاركة المتطوعين بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئة والعمل على زيادة المسطحات الخضراء. وأشار إلى أن الأمانة استهدفت زراعة الشتلات في 13 موقعا بالحدائق ومضامير المشي، فضلا عن إكساب المتطوعين المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال الزراعة.

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