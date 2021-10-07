تدريب 50 موظفا بالإفتاء على الإسعافات الأولية

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وتضمنت الدورة التي استمرت يومين وقدمها المدرب عمر العنقري، الإنعاش القلبي الرئوي، والغصة، وطرق التعامل مع النزيف، وطرق التعامل مع الكسور، وحالات الإغماء وغيبوبة السكر.
وفي ختام الدورة، كرم مدير عام الموارد البشرية، المدرب العنقري من برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية بمنطقة الرياض، مؤكدا أهمية العمل بشكل تكاملي بين الجهات الحكومية.
وقدم شكره لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض على تعاونهم وحرصهم على نشر ثقافة الإسعافات الأولية.
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