إيقاف مخالفين لنظام الإقامة جمعا أموالا مجهولة المصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرا لذلك، وضبط بحوزتهما918,141 ريالا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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