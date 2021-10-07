شكرا لقرائتكم خبر أفضل 10 عناوين في أدب الرسائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصنف كأحد الألوان الأدبية الفريدة ويطلق على المراسلات التي تكون بين شخصين شهيرين في عالم الأدب، وغالبا ما تكون بين الأصدقاء أو المحبين، وقد سجل التراث العربي الكثير من النماذج التي بقيت محفوظة حتى الآن.

سلطت «مكة» الضوء على بعض الكتب التي ضمت أدب الرسائل على الصعيدين العربي والعالمي.

العنوان: رسائل يونغ وفرويد

الكاتب: مجموعة مؤلفين

نبذة: بدأت العلاقة بين سيغموند فرويد وكارل يونغ متوهجة في 1906، ووصلت إلى نهايتها المروعة في 1913. المسار الكارثي للعلاقة وصف في الرسائل المتبادلة بين الرجلين.

العنوان: الشعلة الزرقاء «رسائل جبران خليل جبران إلى مي زيادة»

الكاتب: جبران خليل جبران

نبذة: يضم رسائل حبه للكاتبة مي زيادة وعددها سبع وثلاثون رسالة. أعجبت مي بمقالات جبران فراسلته بعد قراءتها رواية “الأجنحة المتكسرة» عام 1912 تعرب عن إعجابها بقلمه، لتبدأ المراسلات بينهما وتستمر لعقدين متتاليين.

العنوان: في أدب الصداقة

الكاتب: عبدالرحمن منيف

نبذة: مجموعة رسائل بين عبد الرحمن منيف ومروان قصاب باشي تسطر هذه المراسلات قصة صداقة سابقة على بدء التراسل. تشكل شهادات نادرة عن عملية الإنتاج الأدبي والفني والعلاقة بينهما.

العنوان: إلى يد عزيزتي بوران

الكاتب:علي شريعتي

نبذة: رسائل كتبها المفكر الراحل علي شريعتي لزوجته بوران شريعت رضوي عندما كان في باريس لمواصلة دراسته الجامعية خلال الفترة (1959-1960).

العنوان: رسائل فريدا كالو

الكاتب: مارثا زامورا

نبذة: عن الوجع عن الأمل عن الفن وعن الحياة تكتب فريدا الفريدة رسائلها لأصدقائها وللناس أجمع.

العنوان: مراسلات هيرمان هسه وتوماس مان

الكاتب: هرمان هسه

نبذة: عبر هذه الرسائل نتعرف على أفكار هذين الأديبين الكبيرين، قناعاتهما وتأملاتهما، حتى نستدل على مرحلة مهمة في الأدب الألماني.

العنوان: رسائل إلى فيرا

الكاتب: فلاديمير نابوكوف

نبذة: الكتاب يضم 287 رسالة، كتبت من 1923 حتى 1976، لتحكي ما تركه من فن رفيع، وعلاقات أخطبوطية، إنها سيرة كتبت، من القلب إلى القلب، وظلت في حرز أمين لا تمسها الأيدي ولا تراها العيون، حتى نشرها ابنه.

العنوان: هنا والآن

الكاتب: بول أوستر

نبذة: حوار رسائلي بين بول أوستر وجي إم كوتزي عبر ثلاث سنوات، تناولت رسائلهما العديد من الموضوعات: الرياضة والأبوة ومهرجانات السينما والقضية الفلسطينية والفلسفة والسياسة والكارثة الاقتصادية والفن والزواج والعائلة والحب.

العنوان: 84 شارع تشرينغ كروس

الكاتب: هيلين هانف

نبذة: في عام 1949 بدأت الكاتبة هيلين هانف مراسلاتها مع متجر كتب مستعملة في لندن، طالبة منهم مساعدتها في تأمين بعض الكتب الكلاسيكية التي لا تجدها في نيويورك.على مدى 20 عاما تتوالى الرسائل المتبادلة بينها وبين العاملين في المتجر.

العنوان: رسائل سيلفيا بلاث 1949-1963

الكاتب: سيلفيا بلاث

نبذة: في هذه المراسلات نكشف بعد ما يزيد على 55 سنة تفاصيل جديدة عن حياة بلاث البارعة في كتاباتها التي تتناول السوداوية والعاطفة الغامرة.