محمد بن مسعود - الدمام - 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 09:03 PM #التحالف: الدفاعات #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا ومسيرة تجاه خميس مشيط #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا ومسيرة تجاه خميس مشيط الكلمات المفتاحية ، #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا ومسيرة تجاه خميس مشيط ،

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