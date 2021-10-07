، بالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف ،

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انخفضت المخالفات للإجراءات الصحية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المرافق التجارية خصوصاً داخل المولات في الطائف، وذلك يعود لزيادة الوعي، وتمشياً مع حملة "أنا ممتثل" التي أطلقتها الأمانة في وقتٍ سابق.
وتابعت "الخليج 365" خلال ثلاثة أيام ماضية، ما نفذته أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "البلدية النسائية"من جولات على أكثر من 100 مرفق تجاري، تم من خلالها إغلاق اثنين من المحلات ضمن المرافق التجارية لرصد بعض المخالفات الصحية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
يُشار إلى أن حملة "أنا ممتثل" تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:55 PM
في جولة الـ 3 أيام.. شملت 100 مرفق تجاريبالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف
انخفضت المخالفات للإجراءات الصحية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بين المرافق التجارية خصوصاً داخل المولات في الطائف، وذلك يعود لزيادة الوعي، وتمشياً مع حملة "أنا ممتثل" التي أطلقتها الأمانة في وقتٍ سابق.
وتابعت "الخليج 365" خلال ثلاثة أيام ماضية، ما نفذته أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "البلدية النسائية"من جولات على أكثر من 100 مرفق تجاري، تم من خلالها إغلاق اثنين من المحلات ضمن المرافق التجارية لرصد بعض المخالفات الصحية، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
يُشار إلى أن حملة "أنا ممتثل" تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكافة التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المنشآت.
، بالصور.. "البلدية النسائية" تُغلق محلين لمخالفتهما الإجراءت الصحية الاحترازية بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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