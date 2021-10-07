محمد بن مسعود - الدمام - توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر. وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض. ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202". 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:33 PM "النويصر" إلى رحمة الله "النويصر" إلى رحمة الله توفي إلى رحمة الله إبراهيم محمد صالح النويصر، والد بدر النويصر. وسيصلى على الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة بجامع "الراجحي" بحي الجزيرة بالعاصمة الرياض. ويتقبل العزاء على جوال ابنه بدر "0553121202". الكلمات المفتاحية ، "النويصر" إلى رحمة الله ،

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