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"إذا كانت النفوسُ كبـاراً.. تعبت في مـرادِها الأجســـامُ". يجسد هذا البيت شغف الشابة الصغيرة "أمجاد سعد" بالقراءة والاطلاع واقتناء الكتب، فهي رغم إعاقتها البصرية تحرص على زيارة معرض الكتاب سنوياً!.
تصف "أمجاد" أخاها "عبد المجيد" الذي يعتبر سبيلها وجسرها للمعرفة بأنه "عينها التي تبصر بها المؤلفات والكتب ودور النشر خلال جولتها في المعرض".
ووجهت "أمجاد" عبر"قناة الإخبارية" عتاباً لطيفاً، بعد توقف خدمة القارئ المتجول، المعنية بترجمة المشاهد والأحداث للمكفوفين، مع افتقاد المعرض للكتب بلغة "برايل".
وطالبت في هذا الصدد بتوفير متطوعين لإرشاد المكفوفين أثناء زيارتهم للمعرض، ودعت دور النشر لإيجاد الكتب الخاصة بلغة "برايل".
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 08:24 PM
وجهت عتاباً لطيفاً لتوقف خدمة القارئ المتجول وغياب كتب بلغة "برايل"فيديو.. رغم إعاقتها البصرية "أمجاد" لا تتخلف عن زيارة معرض الكتاب سنوياً
"إذا كانت النفوسُ كبـاراً.. تعبت في مـرادِها الأجســـامُ". يجسد هذا البيت شغف الشابة الصغيرة "أمجاد سعد" بالقراءة والاطلاع واقتناء الكتب، فهي رغم إعاقتها البصرية تحرص على زيارة معرض الكتاب سنوياً!.
تصف "أمجاد" أخاها "عبد المجيد" الذي يعتبر سبيلها وجسرها للمعرفة بأنه "عينها التي تبصر بها المؤلفات والكتب ودور النشر خلال جولتها في المعرض".
ووجهت "أمجاد" عبر"قناة الإخبارية" عتاباً لطيفاً، بعد توقف خدمة القارئ المتجول، المعنية بترجمة المشاهد والأحداث للمكفوفين، مع افتقاد المعرض للكتب بلغة "برايل".
وطالبت في هذا الصدد بتوفير متطوعين لإرشاد المكفوفين أثناء زيارتهم للمعرض، ودعت دور النشر لإيجاد الكتب الخاصة بلغة "برايل".
، فيديو.. رغم إعاقتها البصرية "أمجاد" لا تتخلف عن زيارة معرض الكتاب سنوياً ،
المصدر : الخليج 365
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