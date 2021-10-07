، حشود جماهيرية لمناصرة "الأخضر" الليلة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - هل سيعيد الأخضر الفوز مجددًا كما فعل في 2018؟

تنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني، في جدة، الليلة، على ملعب الجوهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الثالث لتصفيات "كأس العالم 2022 آسيا".

وكانت آخر مباراة خسرها المنتخب الياباني "خارج أرضه" في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب السعودي في تصفيات 2018، بهدف من "فهد المولد".

ويأتي موعد مباراة المنتخب السعودي في مواجهة قوية ومرتقبة مع نظيره الياباني، اليوم، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز "الأخضر" السعودي في سبتمبر على فيتنام وعمان تواليًا، وأصبح رصيده ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.

أما اليابان فقد خسرت في المباراة الأولى من منتخب عمان، لكنها تداركت الأمر سريعًا وفازت على الصين في الثانية، ليصبح رصيد الساموراي ثلاث نقاط في المركز الثالث.

من جانبها حرصت جماهير الأخضر على الحضور مبكرًا لمناصرة المنتخب.