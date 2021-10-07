بالفيديو.. استئناف الرحلات الجوية بمطار أبها بعد توقفها 40 دقيقة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو، لحظة استئناف الرحلات الجوية بمطار أبها الدولي، وذلك بعدما توقف 40 دقيقة، بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقالت العربية، إن الرحلات الجوية بمطار أبها الدولي تم استئنافها بعد توقف 40 دقيقة.

وشهد المطار استمرار إجراءات السفر بطريقة سلسلة، فضلًا عن مواصلة استقبال الطائرات مع إقبال من زوار منطقة عسير، فيما اقتصرت الإصابات على 4 إصابات طفيفة لعاملين تمت معالجتها.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن اليوم الخميس، عن تمكنه من تدمير موقع إطلاق المُسيرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها قبل ساعات.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

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