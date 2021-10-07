بالصور..ولي عهد أبوظبي يزور جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي»

الرياض - محمد عبدالله - استقبل تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بجناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي» اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بجولة في جناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض، واستمعا إلى شرح عما يحتويه الجناح السعودي، واطلعا على برامجه وأنشطته المختلفة.

كما عقد سموه اجتماعًا مع سمو الشيخ محمد بن زايد داخل الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي»، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ الأمير تركي بن محمد بن فهد، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيدًا بما وصلت له الإمارات من تطور كبير في ظل قيادتها الحكيمة.

فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

‏‎وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

‏‎حضر الاستقبال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

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