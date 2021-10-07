وزارة الموارد البشرية تحدد خيارين لتسوية أوضاع العمالة

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، خيارين لتسوية أوضاع العمالة.

وقالت الوزارة، إنَّ وضع العمالة لابدَّ من تسويته إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لحساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة عبر موقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: لدي عاملان نقلتهما لي وأخذت محل ولم أكمله بسبب جائحة كورونا، وانتهت إقامة العاملين، وكان مطلوب مقابل مالي وسددت لأحدهما والثاني يعمل لصالح نفسه، وأنا أخلي مسؤولتي منه.

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