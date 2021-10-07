تنبيه مهم من تطبيق توكلنا بخصوص تسجيل المقيم

الرياض - محمد عبدالله - جدد تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، التأكيد على أهمية وجود بطاقة هوية لدى المقيم للتسجيل في التطبيق.

وقال التطبيق، عبر حسابه الرسمي «خدمة المستتفيدين» بموقع تويتر، إنَّ المقيم الذي ليس لديه «بطاقة هوية مقيم» لا يمكنه التسجيل بتوكلنا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لتطبيق توكلنا قال فيه أحد المستفيدين، إن لديّ عاملًا جديدًا لم أصدر له إقامة فكيف اسجله بتوكلنا؟

وكان تطبيق «توكلنا» أعلن أن المحصن بجرعتين ضد فيروس كورونا، يعفى من الحجر والفحص عند دخول المملكة، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للحالة المسجلة في تطبيق «توكلنا».

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