محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة. وتأتي مباراة السعودية واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم. وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس. الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام. الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد. الهجوم: صالح الشهري. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 07:24 PM "رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها "رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها اعتمد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة. وتأتي مباراة السعودية واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم. وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس. الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام. الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد. الهجوم: صالح الشهري. الكلمات المفتاحية ، "رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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