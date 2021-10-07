محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت الأردن 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830944 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 806704 حالات، بعد تسجيل 871 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10783 حالة. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 06:33 PM خلال الساعات الـ24 الماضية الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة سجّلت الأردن 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 830944 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 806704 حالات، بعد تسجيل 871 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10783 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجّل 1056 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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