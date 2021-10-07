محمد بن مسعود - الدمام - لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو.. مساء اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-07 ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:55 PM لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة مساء اليوم، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال حدّد في محافظة شيبا في شرق طوكيو، مضيفة أنه حدث عند الساعة 22,41 بالتوقيت المحلي "13,41 بتوقيت غرينتش" على عمق 80 كيلومترًا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. ، زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب طوكيو.. مساء اليوم ،

المصدر : الخليج 365

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