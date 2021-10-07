محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات. وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 38400 إصابة، والوفيات 20918، كما بلغت نسبة الشفاء 32115 حالة. السودان تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-07 سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات. وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 38400 إصابة، والوفيات 20918، كما بلغت نسبة الشفاء 32115 حالة. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 04:56 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات. وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 38400 إصابة، والوفيات 20918، كما بلغت نسبة الشفاء 32115 حالة. ، السودان تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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