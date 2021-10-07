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الخطوط السعودية تعلن خصومات على تذاكر الطيران إلى دبي

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الخطوط ، وجود خصومات تصل إلى 15% عند السفر إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «دبي 15% أقرب لك خصم 15% مع الخطوط السعودية على الرحلات من المملكة العربية السعودية إلى دبي، للحجز اضغط هنا».

وأضاف: «لا يوجد تخفيض الطلاب على متن رحلات الخطوط السعودية ويمكنك الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر عبر زيارة موقعنا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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