بالأرقام.. تراجع معدل البطالة لدى السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11,3 بالمائة في الربع الثاني لعام 2021، منخفضاً من 11,7 بالمائة في الربع الأول لعام 2021.

ووفق آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل، يعود تراجع معدل بدرجة كبيرة إلى انخفاضها وسط الذكور، إلى 6,1 بالمائة في الربع الثاني، مقابل 7,2 بالمائة في الربع السابق.

ورغم تراجع المعدل الكلي لمشاركة القوى العاملة بدرجة طفيفة، لينخفض إلى 49,4 بالمائة في الربع الثاني 2021، ظهرت مشاركة أعلى وسط فئة الشباب (20-24 سنة). بسبب دخول خريجين جدد إلى سوق العمل في نهاية العام الدراسي للجامعات خلال الربع الثاني.

وشهدت قطاعات «الإدارة العامة»، و«الصحة والخدمة الاجتماعية»، و«الصناعة»، التغيير الأكبر، على أساس صافي، في عدد السعوديين في الربع الثاني، على أساس المقارنة الربعية.

ويترجم تراجع البطالة التعافي الأوسع الذي شهده الاقتصاد السعودي ككل، مع توقعات المزيد من النمو، تقود توقعات بأن تشهد معدلات البطالة المزيد من التراجع خلال النصف الثاني من عام 2021 وكذلك عام 2022.

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