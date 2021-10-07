جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتخطى 43 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 43,005,217 جرعة، منها 23,578,950 جرعة أولى، و19,426,267 جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1,666,333 مليون شخص.

وأكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يُسهم في الوقاية من المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (47) حالة مؤكدة وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (147).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(547449) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (536493) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (4) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8736) حالة "رحمهم الله"، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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