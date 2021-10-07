توضيح من أبشر بشأن تجديد طلب إقامة عامل لديه مشكلة مع تابع له

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، خطوات تجديد إقامة العامل في حالة وجود مشكلة مع تابع له.

وقالت المنصة – عبر تويتر – إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه تزويدها بالاسم ثلاثي ورقم الهوية وصورة الملاحظة ورقم للتواصل برساله خاصة.

جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد للمنصة قال فيه أحد المستفيدين: عند طلبي تجديد اقامة العامل يظهر لي أن أحد التابعين للعامل منتهي التأمين الطبي مع العلم بأن العامل لا يوجد لديه تابعين ما هي المشكلة؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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