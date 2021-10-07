هل يجوز تغيير إضاءات السيارة دون تصريح؟.. «المرور يوضح»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، أن أي تغيير على هيكل المركة دون اتخاذ الإجراءات النظامية يغد مخالفة للأنظمة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: هل تغيير نور الشمعات من أصفر إلى أبيض يعد مخالفًا.

ووفق المادة الـ«64» من نظام المرور، يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بإصلاح في الجسم الخارجي للمركبة، أو تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها، او تغيير في شكل المركبة أو لونها، او إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة، دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

اقرأ أيضًا:

إغلاق جزئي لمدة يومين لطريق الأمير مقرن بالمدينة المنورة