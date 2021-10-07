بعد زلزال اليابان.. سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين السعوديين وتوجه لهم رسالة

الرياض - محمد عبدالله - قالت سفارة المملكة في اليابان، إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين بدولة اليابان.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: (09055833862 و0335895242).

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد قالت إن زلزالًا شدته 5.9 درجة، ضرب شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، إن الزلزال وقع صباحًا، ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.

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