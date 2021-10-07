أخبار السعودية.. إيقاف ۲۷۱ شخصًا في قضايا فساد.. و توجيه من التعليم لطلاب الجامعات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1443 هـ، وإلى التفاصيل:

«المحكمة العليا»: اليوم المتمم لصفر

أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول مساء أمس الأربعاء (06 أكتوبر 2021)، وأن الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول 1443 هـ، موضحة أنها اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1443هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 6/10/2021 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (150/ هـ) وتاريخ 1/3/1443 هـ، المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء اليوم المذكور.

«نزاهة» توقف ۲۷۱ شخصًا بقضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت خلال شهر صفر 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۱۰۳۲۹) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (۱۳۹) متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۷۱) مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و(هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

معلم يظهر مع وزير التعليم بعكاز

ظهر المعلم السعودي هاني أسعد قفاص مع وزير التعليم حمد آل الشيخ وهو يستند على عكاز متحدياً مشاكله الصحية أثناء تكريمه خلال احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلم قلب التعليم النابض"، وفي العام الماضي قام المعلم السعودي هاني قفاص، بالتدريس للتلاميذ عن بعد عبر منصة "مدرستي" من داخل قسم الكلى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أثناء غسيل الكلى.

توجيه من التعليم لطلاب الجامعات بخصوص الزي

ذكرت مصادر، اليوم الخميس، أنَّ وزارة التعليم وجَّهت الجامعات الحكومية بضرورة التزام الطلاب بالزي السعودي، داخل الجامعة وقاعات المحاضرات، موضحة أن وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، وجَّه خطابًا إلى كافة الجامعات الحكومية، لحثّ الطلاب على التقيد بالزي السعودي والتزامهم التام به.

المقاتلة F-15SA تشارك بمناورات نسيم البحر

تشارك القوات الجوية السعودية في مناورات نسيم البحر 13، التي تستضيفها دولة باكستان، وشاركت القوات الجوية المقاتلة F-15SA التي غادرت من قاعدة جوية في ‎السعودية إلى ‎باكستان، وقامت بالتزود بالوقود في السماء عبر طائرة MRTT.

فيديو لغزالة تائهة و«الحياة الفطرية» تتفاعل

تفاعل المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، مع فيديو متداول لتجول غزال في حي الندى بالرياض، حيث طالب مصور الفيديو المركز بإنقاذها لأنها قرب الشارع وقد تتعرَّض لحادث تصادم.

إغلاق جزئي لطريق الأمير مقرن بالمدينة المنورة

أعلن مرور المدينة المنورة، عن إغلاق جزئي لطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز لمدة يومين، بدءًا من فجر غدٍ الجمعة، وأهاب مرور المدينة المنورة، بالمواطنين ومستخدمي الطريق، استخدام الطرق البديلة.

طالبان يرويان قصة تحقيقهما الدرجة الكاملة

حقّق الطالبان علي بن سامي السليمان "صف ثاني"، ومحمد بن حسين الناصر "صف ثالث " من ثانوية عبدالله بن سلام بالمبرز، الدرجة الكاملة 100% في اختبارات القدرات العامة، وهو ما يُعَدّ إنجازًا كبيرًا.

ممرضة سعودية باشرت 3 حوادث بسفرها

كشفت الممرضة “غزل العنزي”، التي تعمل في مستشفى الملك خالد في حفر الباطن تفاصيل إسعافها لـ3 مصابين في حوادث مرورية مختلفة صادفتها أثناء سفرها.

الصحة تكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة، وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أهمية تلقي الجرعتين للوقاية من أعراض فيرس كورونا والمتحورات التي تطرأ على الفيروس.

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