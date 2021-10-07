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ضبط مواطنين اعتديا على عامل في محل تجاري بسكاكا

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقـة الجوف العقيـد يزيد النومس، عن أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنين، في العقد الثالث من العمر لاعتدائهما على عامل في محل تجاري بمدينة سكاكا.

وبحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ«الأمن العام» عبر موقع تويتر، جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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