شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار 5000 ريال غرامات مخلفات المشروعات الإنشائية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، في رصد مخالفات المشروعات الإنشائية على مستوى المدينة، ضمن جهودها في الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء ورفع مستوى جودة المشروعات.

وتعمل الأمانة على رصد مخالفة عدم وضع لوحة "تحت الإنشاء" في المشروعات الإنشائية، إضافة إلى عدم التقيّد بتسوير المشروعات الإنشائية وإقرار الغرامات المالية المحددة بقيمة 5000 ريال طبقاً للوائح.

وأشارت الأمانة إلى أهمية التعامل مع مخلفات البناء في المشروعات الإنشائية، وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر في المشروعات الإنشائية تجنباً للغرامة المالية التي حددتها اللوائح بقيمة 3000 ريال.

وتأتي هذه الجولات الرقابية بهدف معالجة جميع السلوكيات التي تؤثر في المشهد الحضري والمساهمة في تحسين جودة المشروعات الإنشائية بالمدينة المنورة.