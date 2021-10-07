شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيش : نستهدف بناء شخصية طلابنا وتزويدهم بمهارات العصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • اجتماع رؤساء الجامعات بدول التعاون يعزز التكامل الخليجي

قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش إن اجتماعات رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات المعرفية والاطلاع على كل جديد في عالم الإدارة، بما يكسب جامعتنا المزيد من الثراء في رؤاها المستقبلية، بما يمكنها من مواجهة التحديات لبناء شخصيات طلابنا وتهيئتهم ليكونوا قيادات المستقبل وتزويدهم بمهارات العصر بما يعزز من دور التعليم وتطوير مجالاته، في ظل الدعم المتواصل من قادة دول مجلس التعاون، إيماناً منهم، يحفظهم الله" بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته والعمل على تطويرها بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته جامعة جازان خلال يومي الأربعاء والخميس بحضور عدد من رؤساء ومديري الجامعات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال د. الربيش تستضيف جامعة جازان مشكورة، الاجتماع الـ 24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بينها.

وأكد على أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز التكامل ودعم مسيرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودورها المهم، في بناء مجتمع خليجي يمتلك المعارف والمهارات، لمواكبة متغيرات العصر ومواجهة تحدياته المختلفة.

وقال : أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين في هذا الاجتماع، وكلي ثقة بأننا سنخرج معهم بتوصيات مهمة تدعم مسيرة التعليم الجامعي، كما أشكر الزملاء في جامعة جازان على كرم الاستقبال وحسن التنظيم.