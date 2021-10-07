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"الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتكبوا مخالفات رعي في عدة مناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (11) مواطنًا و(8) مقيمين، من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (473) رأسًا من الإبل و(395) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات المعنية طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:47 PM

ارتكبوا مخالفات رعي في عدة مناطق

"الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (11) مواطنًا و(8) مقيمين، من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (473) رأسًا من الإبل و(395) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات المعنية طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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، "الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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