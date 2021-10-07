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استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة الأمير تركي بن محمد بن فهد بجولة في جناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض، واستمعا لشرح عما يحتويه الجناح السعودي، واطلعا على برامجه وأنشطته المختلفة.
كما عقد سموّه اجتماعًا مع الشيخ محمد بن زايد داخل الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي"، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ الأمير تركي بن محمد بن فهد، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، مشيداً بما وصلت له الإمارات من تطور كبير في ظل قيادتها الحكيمة.
فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:31 PM
بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها"تركي بن محمد" يستقبل ولي عهد أبو ظبي في جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"
استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، بجناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقام الشيخ محمد بن زايد برفقة الأمير تركي بن محمد بن فهد بجولة في جناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض، واستمعا لشرح عما يحتويه الجناح السعودي، واطلعا على برامجه وأنشطته المختلفة.
كما عقد سموّه اجتماعًا مع الشيخ محمد بن زايد داخل الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي"، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما له ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ الأمير تركي بن محمد بن فهد، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، مشيداً بما وصلت له الإمارات من تطور كبير في ظل قيادتها الحكيمة.
فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.
، "تركي بن محمد" يستقبل ولي عهد أبو ظبي في جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" ،
المصدر : الخليج 365
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