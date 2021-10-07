محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت 1402 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا". وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية. وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي. 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:25 PM نفّذت 1402 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا". وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية. وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي. الكلمات المفتاحية ، أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية ،

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