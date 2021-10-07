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التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أمس، عددًا من رؤساء وممثّلي شركات الأدوية في منطقة الرياض؛ بهدف تعزيز التواصل والشفافية مع القطاع الخاص، وقياس مستوى الخدمات المقدمة من "الهيئة".
وأوضح "الجضعي" أن عملية استحداث وتصميم الحوافز تبدأ من "صوت العميل" والمتمثّلة بالشركات، وتنتهي بتحسين وتطوير الإجراءات.
وأشار إلى أن لوائح "الغذاء والدواء" المعتمدة تُطرح أولًا على منصة "استطلاع"، ويتم عبرها استقبال الآراء والمقترحات والملاحظات من قبل الشركات التي من شأنها رفع مستوى الجودة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في دعم توفر الأدوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التشديد على أهمية تسجيل الأدوية لدى "الهيئة" من خلال الوكلاء.
وتم استعراض جهود "الهيئة" واستمرار التواصل مع الشركات على الرغم من ظروف الجائحة.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:24 PM
لوائح الهيئة المعتمدة تُطرح أولًا على "استطلاع".. ويتم عبرها استقبال الآراءالرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساءَ شركات الأدوية في الرياض
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أمس، عددًا من رؤساء وممثّلي شركات الأدوية في منطقة الرياض؛ بهدف تعزيز التواصل والشفافية مع القطاع الخاص، وقياس مستوى الخدمات المقدمة من "الهيئة".
وأوضح "الجضعي" أن عملية استحداث وتصميم الحوافز تبدأ من "صوت العميل" والمتمثّلة بالشركات، وتنتهي بتحسين وتطوير الإجراءات.
وأشار إلى أن لوائح "الغذاء والدواء" المعتمدة تُطرح أولًا على منصة "استطلاع"، ويتم عبرها استقبال الآراء والمقترحات والملاحظات من قبل الشركات التي من شأنها رفع مستوى الجودة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في دعم توفر الأدوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التشديد على أهمية تسجيل الأدوية لدى "الهيئة" من خلال الوكلاء.
وتم استعراض جهود "الهيئة" واستمرار التواصل مع الشركات على الرغم من ظروف الجائحة.
، الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساءَ شركات الأدوية في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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