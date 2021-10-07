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السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"

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محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

أعلنت السفارة في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:12 PM

أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242

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، السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا" ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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