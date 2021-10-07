الصحة: الحالات الحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات تسجل 147 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 147 حالة، فيما تم أمس الأربعاء، تسجيل 150 حالة، بانخفاض قدره 3 حالات فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و46 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن وزارة الصحة، ذكرت اليوم الخميس، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال أول أمس الثلاثاء –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفًا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

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الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من 43 مليون جرعة