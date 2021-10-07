الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547449 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536493 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8736 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الخميس، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تقترب من 43 مليون جرعة.

فيما ذكر مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية حتى أمس الأربعاء، بلغت 98%.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال أول أمس الثلاثاء –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفًا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

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