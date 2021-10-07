بالصور.. مداهمة مصنع خمور بمكة تديره عمالة مخالفة.. وإتلاف 3470 لترًا

الرياض - محمد عبدالله - داهمت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، اليوم الخميس، مصنعًا للخمور بحي الراشدية، ويُدار من قِبل عمالة وافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت البلدية، أنه تم رصد إحدى الاستراحات بحي الراشدية، حيث تمّت مداهمة الموقع، وإتلاف 3470 لترًا من الخمور، و8 أكياس من السُكَّر، إضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة، تعاونها مع الجهات الأمنية، وتصديها لكافة الممارسات السلبية، ومتابعتها لكافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع.

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