بالفيديو.. المقاتلة السعودية F-15SA تشارك في مناورات نسيم البحر

الرياض - محمد عبدالله - تشارك القوات الجوية السعودية في مناورات نسيم البحر 13، التي تستضيفها دولة باكستان.

وبحسب قناة العربية، شاركت القوات الجوية المقاتلة F-15SA التي غادرت من قاعدة جوية في ‎السعودية إلى ‎باكستان، وقامت بالتزود بالوقود في السماء عبر طائرة MRTT.

‎تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية بطائرات من نوع إف 15 إس إي، وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية وكانت إضافة كبيرة للتمرين، وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.

يذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر -13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للاستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

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