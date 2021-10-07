اخبار السعوديه

السفارة الأمريكية بالمملكة تدين هجوم الحوثيين الإرهابي على مطار أبها

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة، اليوم الخميس، الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة، داعية الميليشيا الإرهابية إلى التركيز على السلام بدلاً من العنف.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": «لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة».

اقرأ أيضًا

إصابة 4 من العاملين بمطار أبها.. التحالف: استهداف الحوثي للمدنيين جريمة حرب

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا