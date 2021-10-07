السعودية تعزي باكستان في ضحايا الزلزال وتعلن وقوفها بجوار إسلام آباد

الرياض - محمد عبدالله - أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها، عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في باكستان في هذا المصاب الجلل، كما قدمت خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، ولجمهورية باكستان الإسلامية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن ما لا يقل عن 20 شخصًا قتلوا وأصيب نحو 300 آخرين جراء زلزال ضرب مناطق من إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، اليوم الخميس.

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