المحكمة العليا تعلن اليوم المتمم لصفر.. وغدًا غرة ربيع الأول

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول مساء أمس الأربعاء (06 أكتوبر 2021)، وأن الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول 1443 هـ.

وذكرت في بيان لها: أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا اطلعت على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1443ه - حسب تقويم أم القرى - الموافق 6/10/2021 م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (150/ هـ) وتاريخ 1/3/1443 هـ، المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لهذا العام 1443ھ مساء اليوم المذكور.

وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1/3/1443 هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 7/10/2021 م، هو المكمل الشهر صفر لعام 1443هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الجمعة 2/3/1443ھ ۔ حسب تقويم أم القرى، الموافق 8/10/2021 م، هو غرة شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

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