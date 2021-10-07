فلكية جدة: سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التنين.. مساء الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي تشهد يوم غدٍ الجمعة، ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة -عبر صفحة الجمعية على فيسبوك-، إن زخة شهب التنينيات تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب «جياكوبوني زينر» أثناء دورانها حول الشمس، وأن الحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض, فيحترق في صورة شهب التنينيات, وليس لذلك أي تأثير.

وأشار أبو زاهرة، إلى أنَّ شهب التنينيات تنشط سنويًا لفترة قصيرة من 6 - 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل, فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل، مفيدًا أنه -عند تعقب مسار شهب التنينيات- سيُلاحظ أن نقطة انطلاقها من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان، ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات؛ فهذه الشهب سوف تظهر من أي مكان في السماء.

وأشار إلى أنَّ أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون مباشرة بعد بداية الليل, من موقع مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدن, والنظر باتجاه الأفق الشمالي. وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

يذكر أن شهب التنين تتساقط من 5 إلى 10 شهب بالساعة الواحدة أما عدد الشهب الفعلي للشهب المتساقطة فلا يمكن حصره .

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