طرح متنزه خاضرة النماص للاستثمار

أعلنت وزارة البيئة والمياة والزارعة، عن طرح فرصة لاستثمار متنزه الخاضرة بالنماص في منطقة عسير. و تبلغ مساحتها الإجمالية 26.937 م2، ويهدف الاستثمار إلى تنمية الغطاء النباتي ودعم النشاط الترفيهي والسياحي. وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتسليم العروض 1/ 6/ 1443 و يليه موعد فتح المظاريف 2 / 6 / 1443.



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