ورش عمل وبرامج توعوية لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية

واستفاد منه عدد من المختصات في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والديوان العام للمحاسبة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كما جرت إقامة ورش عمل توعوية، في قاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واستفاد من هذه الفعاليات التوعوية أكثر من 1000 موظف وموظفة، من منسوبي الجهات الحكومية.
وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية والتدريبية، ومبادرة «وطننا أمانة» التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي، بالتعاون مع الجهات الحكومية، إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته، والأنظمة ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات، انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات، والندوات والدورات التدريبية، حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً، مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.
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