معرض الثقافة العدلية في حائل

اقامت وزارة العدل فعاليات معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في مدينة حائل بمجمع جراند مول، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية. وأوضحت وزارة العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها. ويضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضًا شاملًا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.