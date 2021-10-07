طقس نهاية الأسبوع حار نهارا معتدل ليلا

وقال إن الرياح اليوم هي رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية، أما غدًا فستكون رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، وأن تكون رياح السبت متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية. وأفاد أن الرحلات البرية من الأفضل أن تكون ليلا مع ضرورة ارتداء ملابس شتوية في المنطقة الشمالية والمرتفعات، متوقعًا هطول الأمطار خلال 72 ساعة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جهته، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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