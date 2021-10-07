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التقى وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في مكتبه اليوم، مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتفعيلها.
وبيّن وكيل النيابة خلال اللقاء أن نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشائها، أو الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية تعد من الأفعال الجرمية المشددة المعاقب عليها في النظام.
فيما أكد الدكتور .التميمي من جانبه أهمية دور المركز في قياس مؤشر نسبة تطبيق العقوبات على مسربي الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها.
يجدر بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق العمل على تفعيل الأدوار التكاملية لعمل الأجهزة الحكومية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 03:38 PM
في سياق تفعيل الأدوار التكاملية لعمل الأجهزة الحكومية"الشلعان" يناقش مع مدير المركز الوطني للوثائق عدداً من الموضوعات المشتركة
التقى وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في مكتبه اليوم، مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتفعيلها.
وبيّن وكيل النيابة خلال اللقاء أن نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشائها، أو الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية تعد من الأفعال الجرمية المشددة المعاقب عليها في النظام.
فيما أكد الدكتور .التميمي من جانبه أهمية دور المركز في قياس مؤشر نسبة تطبيق العقوبات على مسربي الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها.
يجدر بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق العمل على تفعيل الأدوار التكاملية لعمل الأجهزة الحكومية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
، "الشلعان" يناقش مع مدير المركز الوطني للوثائق عدداً من الموضوعات المشتركة ،
المصدر : الخليج 365
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