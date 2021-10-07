، غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج خلال أكتوبر.. بهدف تأهيل الكوادر الوطنية

دشنت غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الغرفة اليوم، أول نسخة عربية من برنامج (CEM) المتخصص في صناعة المعارض والفعاليات.

وستنطلق أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج خلال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر القادم بمقر غرفة الرياض، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها للعمل في القطاع.

وأوضح رئيس الجمعية بلال البرماوي أن انطلاق أعمال البرنامج يمثل ثمرة لاتفاقية التعاون المبرمة بين الغرفة والجمعية التي تتضمن عددًا من المشاريع المشتركة التي تهدف لتزويد قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحتاجه من كوادر مؤهلة.

وأفاد أن البرنامج التدريبي سيبدأ بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من المدربين في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وإدارة عمليات الفعاليات، وإدارة المؤتمرات والاجتماعات، والفعاليات الافتراضية، ومبيعات المعارض والفعاليات، والشؤون المالية وإعداد الميزانيات والعقود، وتطوير تخطيط الأرضية، وإدارة التسجيل والحجوزات.

وأكد عضو لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض مقرن النشمي أن تدشين البرنامج بالنسخة العربية سيسهم في توفير ما يحتاجه السوق السعودي من كوادر مؤهلة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، كما يعكس توجهات الغرفة لدعم القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للاستفادة من الفرص المتوفرة بالقطاع وتحقيق مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.