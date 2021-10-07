، غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دشنت غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الغرفة اليوم، أول نسخة عربية من برنامج (CEM) المتخصص في صناعة المعارض والفعاليات.
وستنطلق أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج خلال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر القادم بمقر غرفة الرياض، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها للعمل في القطاع.
وأوضح رئيس الجمعية بلال البرماوي أن انطلاق أعمال البرنامج يمثل ثمرة لاتفاقية التعاون المبرمة بين الغرفة والجمعية التي تتضمن عددًا من المشاريع المشتركة التي تهدف لتزويد قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحتاجه من كوادر مؤهلة.
وأفاد أن البرنامج التدريبي سيبدأ بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من المدربين في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وإدارة عمليات الفعاليات، وإدارة المؤتمرات والاجتماعات، والفعاليات الافتراضية، ومبيعات المعارض والفعاليات، والشؤون المالية وإعداد الميزانيات والعقود، وتطوير تخطيط الأرضية، وإدارة التسجيل والحجوزات.
وأكد عضو لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض مقرن النشمي أن تدشين البرنامج بالنسخة العربية سيسهم في توفير ما يحتاجه السوق السعودي من كوادر مؤهلة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، كما يعكس توجهات الغرفة لدعم القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للاستفادة من الفرص المتوفرة بالقطاع وتحقيق مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 03:37 PM
أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج خلال أكتوبر.. بهدف تأهيل الكوادر الوطنيةغرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM"
دشنت غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الغرفة اليوم، أول نسخة عربية من برنامج (CEM) المتخصص في صناعة المعارض والفعاليات.
وستنطلق أولى الدورات التدريبية ضمن البرنامج خلال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر القادم بمقر غرفة الرياض، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها للعمل في القطاع.
وأوضح رئيس الجمعية بلال البرماوي أن انطلاق أعمال البرنامج يمثل ثمرة لاتفاقية التعاون المبرمة بين الغرفة والجمعية التي تتضمن عددًا من المشاريع المشتركة التي تهدف لتزويد قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحتاجه من كوادر مؤهلة.
وأفاد أن البرنامج التدريبي سيبدأ بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بمشاركة عدد من المدربين في مجالات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وإدارة عمليات الفعاليات، وإدارة المؤتمرات والاجتماعات، والفعاليات الافتراضية، ومبيعات المعارض والفعاليات، والشؤون المالية وإعداد الميزانيات والعقود، وتطوير تخطيط الأرضية، وإدارة التسجيل والحجوزات.
وأكد عضو لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة الرياض مقرن النشمي أن تدشين البرنامج بالنسخة العربية سيسهم في توفير ما يحتاجه السوق السعودي من كوادر مؤهلة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، كما يعكس توجهات الغرفة لدعم القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه للاستفادة من الفرص المتوفرة بالقطاع وتحقيق مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
، غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض والجمعية الدولية للمعارض تدشنان النسخة العربية من "CEM" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.