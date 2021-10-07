السعودية | 47 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 46 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,493 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547449، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8736 حالة.